Valentino Rossi affonda: Meregalli spiega perché

Disastrose qualifiche nel Gran Premio di Aragon per Valentino Rossi. Dopo la caduta nelle terze libere, il Dottore ha chiuso la Q1 in ottava posizione. In virtù di questo risultato sarà diciottesimo in griglia, una posizione da cui non partiva dal lontano 2006.

A dare una spiegazione a quanto avvenuto al fuoriclasse di Tavullia ci ha provato Massimo 'Maio' Meregalli, intercettato dai microfoni di 'Sky Sport': "Nessuno voleva tirare nessuno, ma era necessario che qualcuno fosse tirato. Il tempo è passato troppo velocemente e purtroppo Vale ne ha pagato le conseguenze".

Nel Q4 Maverick Viñales ha cambiato passo e Meregalli ha spiegato come sia stato possibile: "Abbiamo fatto di tutto sulle moto. A un certo punto Maverick ha chiesto di trovare del grip, era il punto in cui era più sofferente. Abbiamo recuperato lì e anche guadagnato costanza, il suo giro lanciato è andato abbastanza bene. L'informazione migliore per noi è venuta dalla redditività dei tempi".

Quindi una spiegazione sulle diverse gomme montate dai due centauri Yamaha: "La scelta della media è arrivata per comparare due moto diverse, non c'era dietro nient'altro. Rossi e Viñales lamentavano problemi diversi, Vale aveva problemi in percorrenza curva, Maverick non trovava trazione in accelerazione. Ecco perché abbiamo dovuto lavorare in maniera diversa".

SPORTAL.IT | 22-09-2018 16:15