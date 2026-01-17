Valentino Rossi ai ferri corti col padre: la tristezza del Dottore e la replica della compagna di Graziano

Tra Valentino Rossi e il padre Graziano i rapporti si sono interrotti: c'entra una storia di soldi e un'accusa di circonvenzione di incapace, mentre la compagna del genitore si difende e fornisce la propria versione

Sta succedendo qualcosa di inaspettato nel rapporto, un tempo strettissimo, tra Valentino Rossi e suo padre Graziano. Tra i due infatti è sceso a quanto pare il gelo, tanto da spingere l’ex campione MotoGP ad avere la sensazione di “non avere più un padre”.

Cosa è successo tra Valentino Rossi e il padre: l’antefatto

Follow the money, ma non solo: siamo di fronte ad una storia che parla di una presunta circonvenzione di incapace, e di una situazione quasi al limite del cliché: l’ingresso di una nuova compagna o compagno nella vita di un genitore, il sospetto che lo circuisca sino a scucirgli soldi e modificando l’asse ereditario. Una storia sentita tante volte, e che sta aleggiando sui Rossi.

Questa vicenda è stata portata alla luce questa settimana dal Resto del Carlino, e affonda le sue radici nel 2024, quando Rossi aveva presentato richiesta di diventare l’amministratore di sostegno di suo padre, alle prese con problemi di salute tali da richiederne l’assistenza. Una perizia effettuata sul 71enne aveva stabilito che effettivamente l’uomo necessitava di essere seguito. Ma un anno dopo il colpo di scena: lo stesso padre di Valentino aveva sporto richiesta per poter uscire dalla condizione di sostegno. Richiesta però respinta dell’autorità competente. Da qui Graziano si è rivolto al suo legale per intentare una causa civile contro il figlio.

In seguito il giudice di Pesaro aveva giudicato il 71enne capace di intendere e volere, accogliendo quindi la richiesta del 71enne di revocare lo status di amministratore di sostegno al pilota.

La denuncia di Valentino Rossi contro Ambra Arpino, compagna del padre. “Ma non è una questione di soldi”

Questa vicenda ha poi registrato un ulteriore cambio di fronte, con il contrattacco di Valentino che ha denunciato Ambra Arpino, attuale compagna del padre, per circonvenzione di incapace con la sottrazione di circa 200.000 euro dai conti di Graziano (176.000 dal suo conto corrente, di cui 100.000 tramite prestito, e 34.000 in contanti).

La questione si dipanerà quindi nelle sedi competenti, ma intanto Valentino Rossi al Corriere della Sera ha ammesso le proprie preoccupazioni in merito, puntualizzando che non si tratta di una questione di soldi (“Il denaro non ha alcuna rilevanza, sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo“, che sostiene di non sentire da tempo).

“Siamo stati tagliati fuori tutti”

Il Dottore, prosegue, è come se non avesse “più un padre”, additando la nuova relazione di Graziano come causa della “frattura totale con la famiglia”, compresa la sorellastra nata da un’altra relazione del padre, Clara, “sua figlia e alla sua mamma Lorena”. “Tagliati fuori tutti, come se fossimo portatori di chissà quale minaccia”.

L’ex campionissimo di MotoGP, perciò, non si spiega come si sia arrivati a questo, e se si sta muovendo in questo modo è perché è dettato “dal bene che gli voglio e dal timore che bene non stia”. Eppure il padre Graziano sostiene di stare bene, come si vede dal video rilasciato per il Resto del Carlino dove offre la sua versione dei fatti.

La versione dei fatti di Graziano Rossi: “Mi sono fidato di Valentino”

In buona sostanza, l’uomo si augura che sia il figlio a fare un passo verso di lui, e riguardo i documenti per renderlo amministratore di sostegno ha ammesso che ha firmato dei fogli pensando “a qualcosa di positivo”, non immaginando quale fosse in realtà l’esito.

Com’è possibile però che abbia firmato dei documenti senza capire cosa ci fosse scritto? Il signor Graziano motiva la cosa parlando di uno stato di fragilità all’epoca “a causa di una operazione con delle complicazioni”. “Quattro ricoveri e due operazioni”, quindi, con l’uomo che si è fidato quando il figlio si è presentato con i suoi collaboratori parlando di una cosa “senza conseguenze”.

Arriviamo quindi alla situazione che ricorda quella che sta coinvolgendo Vittorio Sgarbi con sua figlia Evelina (che in queste ore ha diffuso una lettera aperta diretta a Valentino, parlando di “situazioni simili“). Secondo Graziano Rossi nessuno della sua famiglia gli è stato vicino nei momenti di difficoltà: “L’unica che si è presa cura di me è sempre solo stata la mia compagna Ambra”, con cui ha deciso di sposarsi in futuro.

E a suo dire la denuncia del figlio è stata dettata dal timore che la sua famiglia avrebbe avuto deluse le proprie aspettative ereditarie. Insomma, sempre di soldi si parla. Il signor Graziano, dopo aver mosso la sua accusa, ha quindi puntualizzato di continuare a fare una vita attiva, passioni per le auto da drifting incluse.

Ambra Arpino spiega i movimenti di denaro

E sempre il Resto del Carlino ha sentito l’altra parte in causa di questa vicenda, ovvero la signora Arpino, compagna di Graziano “da quasi vent’anni”. “Umiliata e offesa” dal resto della famiglia, la 54enne ha offerto anch’essa la sua versione dei fatti, in particolare sui movimenti di denaro.

Secondo la sua versione, il compagno le ha versato due bonifici da 50.000 euro, valevoli come prestito infruttifero, per aiutarla ad estinguere ciò che restava del mutuo della sua casa. E gli altri 100.000 euro li ha ricevuti dallo stesso Valentino, tramite una carta di credito fornita dalla direttrice della banca di Tavullia su “indicazione” dello stesso pilota “quando era amministratore di sostegno del padre”. Questo per aiutarli con le spese varie, dalla casa in poi, evitando quindi che la compagna usasse una carta di Graziano, cosa che avrebbe potuto farle passare anche dei possibili guai. “Ogni uscita è documentata”, ha puntualizzato.

La compagna di Graziano Rossi svela il retroscena sulle condizioni dell’uomo

Quindi, i movimenti di denaro si spiegano con il sostegno da parte del compagno per coprire il mutuo della casa e come fondo elargito da Valentino per il supporto delle esigenze del padre. Quest’ultimo ha sofferto una condizione di fragilità, continua Arpino, a causa di una serie di medicinali prescritti per una diagnosi di malattia degenerativa, smentita però da altri medici. Una volta terminata la cura, l’uomo si è ripreso (“Erano farmaci sbagliati che gli stavano provocando dei danni molto gravi”).

Quindi la compagna del padre di Valentino è passata al contrattacco diretto, accusando la famiglia dell’uomo spaventata dal rischio che potesse “sconvolgere l’asse ereditario”, e accusando il Dottore e l’altra figlia (“che a 28 anni chiede ancora l’assegno di mantenimento, e Graziano ora ha chiesto al giudice di bloccarlo”) di non essersi mai interessati a verificare le condizioni del genitore. Ma per il pilota e il resto della famiglia resta in piedi l’invito per il matrimonio che doveva svolgersi nel 2022. “Ma penso che sarà impegnato e non verrà”, ha concluso la donna.