Valentino Rossi al Mugello con qualche timore

Valentino Rossi andrà al Mugello con qualche timore.

Gli ultimi test effettuati con la sua Yamaha sulla pista italiana non lasciano tranquillo del tutto il Dottore: “Mi sentivo ottimista sulla gara italiana prima del test che abbiamo fatto poche settimane fa, ma durante quelle prove non siamo stati veloci come avrei voluto – le parole del numer 46 -. Dovremo dare di più durante questo weekend. Dovremo migliorare la moto e provare a dare il nostro meglio”.

"E' stato bello salire sul podio a Le Mans prima di andare al Mugello. In generale è positivo riuscirci prima di ogni gara, perché così nei giorni precedenti al successivo GP non si è arrabbiati. Arrivare al Mugello rilassati è meglio" ha concluso Valentino Rossi.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 14:05