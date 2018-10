Valentino Rossi: 'Almeno una gara decente'

Valentino Rossi ha commentato soddisfatto a Sky il suo quarto posto in Thailandia: la Yamaha sembra essere in ripresa, lo testimonia anche Maverick Viñales al terzo posto. "Ultimamente le gare sono strane perché sono tutti molto preoccupati di non finire le gomme. Sembra una gara di ciclismo… molto tattica, ci avvicendiamo in testa e quando uno scatta gli andiamo tutti dietro. C'è una bella bagarre nel finale ma sono corse particolari, è difficile mantenere la concentrazione".

L'analisi della corsa: "Negli ultimi giri avevo difficoltà, mi scivolava tanto dietro e ho fatto fatica, peccato, non ce l'ho fatta ad arrivare sul podio. Alla fine dei quattro davanti ero quello in più in difficoltà. Maverick andava forte ed è riuscito a consumare meno la gomma, aveva un setting diverso, avevo paura ne avesse di più negli ultimi giri e così è stato".

I problemi Yamaha non sono ancora risolti: "Le prossime gare si vedrà se è una questione di pista o no. Abbiamo fatto piccoli miglioramenti. Come prestazione massima non siamo molto lontani, ma loro sono più costanti. I problemi si risolveranno quando torneremo a vincere. Dai, almeno una gara decente, questa volta c'eravamo anche noi…".

Andrea Dovizioso, secondo, gonfia il petto nonostante la sconfitta nel duello con Marc Marquez: "Mi fa i complimenti e mi copia lo stile? Mi fa piacere, lo stiamo mettendo in crisi. Gli ultimi sei giri sono stati un disastro, ero obbligato a stare davanti perché avevo finito la gomma, ma non sapevo come era messo lui. Non volevo aprirgli la porta perché poi non riuscivo più a sorpassarlo. Nell'ultima curva non gli ero così vicino per staccare e bloccarlo, ho dovuto azzardare e non sono riuscito a fermare la moto, peccato. Comunque, stiamo capendo certe cose che non avevamo ancora realizzato, nel prossimo anno staremo ancora più a posto".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 12:45