Valentino Rossi aspetta il fratello in MotoGp

Valentino Rossi aspetta il fratello Luca in MotoGp. "Spero che quest’anno sia più forte in Moto2 e che arrivi nella classe regina prima che io mi ritiri. Sarebbe bello correre uno contro l’altro, una cosa che non mi sarei mai aspettato, che credo nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere" ha sottolineato parlando con il ‘Corriere dello Sport’.

"Quando hai 25 anni tutto viene facile – ha aggiunto il fuoriclasse di Tavullia -. Ti devi allenare naturalmente, ma hai dei tempi di recupero più corti, così da poter fare una vita più divertente. Dormi poco, ma il giorno dopo sei comunque in forma. Puoi mangiare di più senza problemi. Poi cresci e ti accorgi che devi stare più attento a tutte queste cose. Naturalmente un pilota non è né centometrista né un ciclista. Non credo che cambi molto tra 36 e 40, ma di certo cambia tra 25 e 40. Per me è una sfida restare competitivo a quest’età. Ovviamente penso che sia possibile tenere il passo. E in futuro ci saranno altri piloti come me che correranno fino a 40 anni. A questa età hai ancora tutto per guidare una MotoGp al limite, ma devi fare un po’ più fatica a casa".

"Valentino lo vedo come il più forte di sempre, lo sarà anche andando più avanti con gli anni. Potrebbe perdere qualche millesimo ma fino a 46 anni potrebbe continuare a correre – ha raccontato qualche giorno fa Luca Marini, centauro dello Sky Vr46 Racing Team -. Con la mia prima vittoria nelle Moto2 sono stato fiero di essere riuscito a concretizzare gli sforzi miei e della mia famiglia, adesso devo concretizzare ancora di più. Correre nelle MotoGp insieme a Valentino? E’ un sogno, qualcosa di speciale, di magico, ma devo pensare alla mia carriera. Con Vale stesso prenderò la decisione migliore. Prima, però, sono consapevole che devo vincere in Moto2 e andare forte. E non è facile. Al futuro penseremo poi. In Moto2 ci sono tanti piloti forti, c’è anche Baldassarri e mi piacerebbe lottare contro di lui, ma non è l’unico".

SPORTAL.IT | 05-02-2019 16:05