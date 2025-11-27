Valentino Rossi cuore d'oro, cimeli in vendita su eBay per sostenere l'Unicef: quando scade l’asta

Alcuni preziosi cimeli di Valentino Rossi, indossati in occasione del suo 46° compleanno al Mugello, sono finiti all’asta su eBay per sostenere i progetti di sicurezza stradale dell'Unicef

Valentino Rossi ha deciso di mettere all’asta alcuni dei suoi più iconici cimeli, usati in pista per celebrare il suo 46° compleanno. Il ricavato sarà devoluto al programma di sicurezza stradale dell’Unicef, un’iniziativa rivolta soprattutto ai più giovani. L’asta, che ha già attirato l’attenzione dei collezionisti di tutto il mondo vede pezzi davvero unici e cifre che promettono di diventare da capogiro.

I cimeli del Dottore all’asta

Tra gli oggetti messi sul sito di aste ci sono la tuta Demone GP 3x e il casco Pista GP RR Soleluna Vale46 Anniversario indossati dal durante la speciale uscita in pista al Mugello. Entrambi sono pezzi numerati “1 di 46”, firmati dal Dottore e caratterizzati da una grafica esclusiva dedicata al 46° compleanno che Vale ha festeggiato lo scorso febbraio.

La livrea è, infatti, nero notte e arricchita dai simboli del sole e della luna in versione dorata, realizzati con tecnica artigianale a foglia d’oro. La tuta presenta, inoltre, la celebre tartaruga di Rossi, riprodotta in una nuova variante dorata e posizionata sulla spalla. A rendere il set ancor più prezioso, i segni di usura autentici, prova dell’effettivo utilizzo in pista del sei volte campione del mondo di MotoGP.

Cifre importanti

L’annuncio su eBay ha immediatamente attirato collezionisti e appassionati da ogni angolo del globo, desiderosi di assicurarsi un pezzo irripetibile della storia del motociclismo. Per accaparrarsi questi cimeli servono cifre importanti. La stima per il primo esemplare della serie, quello effettivamente indossato dal Dottore, si assesta intorno ai 37-40 mila euro. L’asta sarà attiva fino a sabato 29 novembre.

Il Dottore al fianco dell’Unicef

Il gesto di Rossi, come detto, si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione promosso dall’Unicef, che punta a migliorare la sicurezza stradale nelle aree frequentate da bambini e adolescenti. Limitazioni di velocità vicino alle scuole, attraversamenti pedonali sicuri, marciapiedi protetti e un’applicazione più rigorosa delle norme, sono alcuni degli interventi al centro della campagna. L’obiettivo è contrastare una tendenza drammatica evidenziata dai dati internazionali sulle vittime della strada tra i 5 e i 19 anni. Con questa iniziativa, il Dottore conferma ancora una volta il suo grande cuore.