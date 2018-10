Valentino Rossi: "Buriram? Pista noiosa"

Valentino Rossi e la Yamaha cercano il riscatto da un periodo nerissimo a Buriram, sede del Gran Premio della Thailandia. "Buriram non è uno dei miei circuiti preferiti – ha ammesso il Dottore -, ma sarà un altro weekend importante per migliorare la nostra moto. Il mio obiettivo è tornare a lottare per il podio e ottenere buoni risultati oltreoceano".

"Il circuito non mi piace, ma abbiamo fatto un test pre-stagionale lì a febbraio e dove ci aspettano i fan asiatici, che sono molto appassionati di MotoGP. Come sempre, faremo del nostro meglio per renderlo un buon fine settimana di gara". Valentino Rossi ha giudicato in passato il tracciato di Buriram "molto noioso, ha poche curve e solo lunghi rettilinei".

SPORTAL.IT | 02-10-2018 14:00