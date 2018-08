Valentino Rossi capisce i tifosi

Valentino Rossi non ha dubbi. Correre a Silverstone, domenica, sarebbe stato molto pericoloso e rinunciarvi è stata la soluzione corretta: "Non c'erano le condizioni per gareggiare" osserva attraverso il sito ufficiale della Yamaha.

Dal fuoriclasse di Tavullia arrivano però parole di conforto per chi c'è rimasto male: "Sono triste per quelli che sono venuti qui in pista e per quelli che invece erano casa", ammette, consapevole della delusione di milioni di appassionati delle due ruote.

E' già il momento di guardare avanti, comunque: "Ora voglio solo pensare a Misano, che è davvero speciale perché è il mio Gran premio di casa" chiosa Valentino.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 13:20