Valentino Rossi carico a mille

Valentino Rossi guarda fiducioso al Gran Premio di domenica prossima in Giappone. Il Dottore crede che la Yamaha possa ripetere quanto di buono fatto vedere a Buriram: "Dopo il Gran Premio in Thailandia sono tornato in Italia, perché non volevo stare via per cinque settimane consecutive. Così sono tornato in Italia per una settimana e sono rimasto a casa e mi sono allenato per prepararmi alle tre gare di fila".

"Sono venuto in Giappone, sentendomi piuttosto ottimista di poter essere forte anche qui. Di solito Motegi è una buona pista per me, mi piace. Spero che sarà asciutto, perché l’anno scorso è stato un incubo, era sempre bagnato. Vedremo cosa succede nelle prossime tre gare, non solo in Giappone. Se davvero abbiamo migliorato la moto la scorsa volta, saremo competitivi nei prossimi tre GP".

Fiducioso anche Maverick Viñales: "Penso che finalmente otterremo i risultati dopo tanto duro lavoro. I piccoli cambiamenti stanno finalmente dando i loro frutti. In Thailandia i miei punti di forza erano la velocità in curva e sono stato anche molto veloce al turn-in. Abbiamo apportato una modifica alla distribuzione del peso, che ha anche avuto una certa importanza. Sono molto curioso di arrivare a Motegi e scoprire se sono state le gomme o la nuova configurazione a fare la differenza".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 13:55