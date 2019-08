Valentino Rossi ci crede. Marquez: "E' una minaccia"

Valentino Rossi ha commentato felice il suo ottimo secondo posto nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. "Sono molto felice per questo secondo posto, la qualifica ormai è diventata fondamentale per la gara. Sono contento perché tutti hanno aspettato prima di attaccare, ma io ho deciso di fare l'ultimo giro da solo, è andata bene e sono contento. Mi sono divertito".

"Ho un buon passo, la moto va bene e vediamo di essere pronti per la gara", ha spiegato il numero 46, che per la terza volta negli ultimi 4 anni è secondo in griglia a Silverstone.

Il Dottore ha così commentato le manovre di Marquez durante le prove ufficiali. Il campione del mondo ha sfruttato la scia del 46 per piazzare il tempo: "Marquez mi ha aspettato in prova? Lui è molto strategico, non lascia nulla al caso, è quello che va più forte quindi può permettersi di fare strategie", sono le parole del nove volte campione del mondo ai microfoni di Sky.

Poi scherza: "Ho più possibilità di vincere io a Silverstone o l'Inter contro il Lecce? Ho paura che abbia più possibilità di vincere l'Inter, perché Marquez va forte, ma lotterò per il podio e sarò lì a combattere fino alla fine".

"E' stata una qualifica molto importante. Non abbiamo fatto la pole, ma partire dalla prima fila sarà cruciale, è tutto più facile così. E' stato bello, anche se c'è stata molta strategia, molto traffico. A un certo punto mi sono detto: 'Basta vado e mi gioco tutto adesso'".

Marc Marquez lo considera l'avversario numero uno: "È bello vederlo lì davanti: di solito in gara va sempre meglio che in prova, quindi se è 2° in griglia, in corsa sarà una minaccia", le parole dal catalano.

L'ennesima pole: "Speravo nella prima fila, ma sapevo che qualche Yamaha poteva essere pericolosa ed essere lì davanti e quindi sono contento della pole. Abbiamo fatto una bella uscita al primo tentativo, poi con il secondo c'era da fare i conti con il traffico: io ho aspettato e fatto la mia strategia, perché sono io a essere in testa al mondiale e non devo essere io quello che si mette davanti a tirare".

SPORTAL.IT | 24-08-2019 17:40