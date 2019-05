Valentino Rossi continua a crederci, Dovizioso: 'Quanta fatica'

Valentino Rossi non ha perso il buonumore dopo il sesto posto ottenuto a Jerez. Il centauro della Yamaha, partito tredicesimo dopo le pessime qualifiche del sabato, ha parzialmente rimontato ma non è riuscito ad avvicinarsi ai piloti di testa: "Superato l'esame Jerez de la Frontera? E' stato superato come quando fai sesto… (ride ndr). Ma ci sono delle cose positive rispetto all'anno scorso, quando avevo finito quinto ma si erano stesi in tanti davanti. Avevo anche preso più secondi allora, mentre quest'anno sono stato più veloce alla fine della gara".

C'è un po' di rammarico per quanto successo sabato: "Purtroppo c'è da dire che si poteva fare meglio, Maverick alla fine è sul podio, e anche Quartararo aveva fatto bene prima di fermarsi. Come interpretazione della pista sono stati più bravi di me. Poi il fatto di non essere andato in Q2 per pochissimo mi ha tagliato le gambe. Anche la scelta delle gomme si poteva fare meglio", le sue parole aSky.

"Durante le libere abbiamo lavorato un po', fatto un po' di modifiche ma neanche tante. Quando siamo un po' più in difficoltà è difficile fare quella modifica che ti cambia la vita. Sotto tanti punti di vista siamo migliorati tanto, diciamo che non eravamo particolarmente a posto da nessuna parte, andavamo bene e non benissimo. Ma sono fiducioso, nonostante tutto siamo più forti dell'anno scorso".

Il ducatista Andrea Dovizioso, quarto al traguardo, è amareggiato per non aver centrato il podio: "Peccato, il nostro obiettivo era andare a casa con il podio e non ce l'abbiamo fatta. Facevo veramente fatica. Alla fine è un gap buono per essere Jerez: se è da tre anni che non si fa un podio ci sarà un motivo".

Le difficoltà della Ducati: "Nei curvoni perdevamo troppo, è il nostro punto negativo. In questa pista devi essere dolce e scorrevole e quindi facciamo molta fatica. Sapevamo benissimo che qua sarebbe stata dura. Alla fine la gara ti dice la verità: non siamo lontani, ma vengono fuori sempre gli stessi limiti".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 17:27