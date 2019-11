Valentino Rossi contro Hamilton: la data dello scambio

Valentino Rossi contro Lewis Hamilton: i due fenomeni saranno protagonisti di uno "scambio" di bolidi al termine dei rispettivi Mondiali. Il pilota pesarese salirà sulla monoposto tedesca, mentre il britannico si cimenterà in sella alla Yamaha: la data dell'evento storico è fissata per il prossimo 9 dicembre, al circuito Ricardo Tormo di Valencia, una settimana dopo la chiusura del Mondiale di F1.

Non è un debutto assoluto dei due fuoriclasse dei motori. Rossi ha già svolto negli anni diversi test con la Ferrari, tanto che l'approdo in Formula 1 è stato nei pensieri di Valentino nel 2006. Hamilton invece negli ultimi mesi ha effettuato varie sessioni con la Yamaha R1, con un coach d'eccezione come il pilota inglese Alex Lowes. Sarebbe però per lui la prima volta su una MotoGP.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 19:32