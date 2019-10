Valentino Rossi critica gli scettici e dice la sua su Sepang

Mancano due sole gare al termine della stagione 2019 del Motomondiale e Valentino Rossi non può certo dire di aver vissuto la sua stagione migliore: il 'Dottore', infatti, non termina una gara tra i primi 5 dal Gran Premio di Misano, e non conquista un podio dalla terza gara stagionale, il GP delle Americhe. Anche l'ultima gara in Australia è terminata con un deludente ottavo posto, ma Rossi non ci sta a subire le critiche e, alla vigilia del fine settimana che portarà al Gran Premio della Malesia, chiosa: "La gara in Australia non è stata fantastica, è vero, ma non è poi stata così negativa, ci sono stati degli aspetti positivi".

Per quanto riguarda il circuito di Sepang, il campione di Tavullia ha svelato le sue sensazioni, ricordando anche le buone prestazioni della sua Yamaha lo scorso anno, benché una caduta lo abbia poi costretto in tale occasione ad un anonimo diciottesimo posto: "Adesso si va in Malesia, dove abbiamo provato a inizio stagione: non è però facile capire a che livello siamo adesso, prima che inizi il fine settimana di gare. Però ricordo che l’anno scorso sono andato molto forte a Sepang".

"Siamo tutti consapevoli che ci aspettano giorni impegnativi, soprattutto dal punto di vista fisico, ma una cosa è certa: ancora una volta faremo del nostro meglio" ha poi concluso il pluricampione del mondo, che domenica scorsa ha tagliato il traguardo dei 400 Gran Premi disputati nel Motomondiale.

Cauto ottimismo in in vista del Gran Premio della Malesia anche da parte del compagno di marca di Valentino Rossi, Maverick Viñales, pronto a riscattare lo sfortunato fine settimana australiano (chiuso con una caduta all'ultimo giro): "Le temperature a Sepang sono sempre molto alte e questo aggiunge un'ulteriore difficoltà, ma siamo pronti" ha detto, ricordando uno dei problemi più grandi del weekend malesiano, il forte caldo.

"Abbiamo fatto una buona prova su questa pista durante i test pre-stagionali, e ultimamente mi sono sentito bene in sella alla moto, quindi questo fine settimana ci impegneremo di nuovo a lottare in prima fila" ha poi aggiunto il centauro della Yamaha, attualmente quarto nella classifica mondiale.

