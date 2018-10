Valentino Rossi: "Deluso, c'è da lavorare sodo"

Il centauro della Yamaha Valentino Rossi vuole dimenticare al più presto il weekend in Australia: "Sfortunatamente a Phillip Island ho perso punti importanti per il campionato. Sono molto deluso, ma felice per Maverick e la Yamaha", sono le sue parole nel comunicato diffuso da Yamaha.

"Ora dobbiamo concentrarci sulla gara a Sepang e sarà importante avere un buon fine settimana. Dobbiamo continuare a lavorare sodo perché dobbiamo essere competitivi in ogni gara. Sepang non è uno dei nostri circuiti preferiti, ma cercheremo sempre di ottenere i migliori risultati possibili".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 12:40