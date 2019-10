Valentino Rossi dice la sua sulle qualifiche annullate

Valentino Rossi si schiera dalla parte degli organizzatori che hanno deciso di cancellare le prove ufficiali del Gp d’Australia a Philip Island a causa del vento fortissimo.

A dodici minuti dalla fine delle Libere4 è stato deciso di esporre la bandiera rossa, dopo la caduta di Miguel Oliveira, spostato letteralmente fuori dalla pista in un punto velocissimo.

Le qualifiche dovrebbero disputarsi domenica mattina prima della gara, meteo permettendo.

“Purtroppo oggi tutti si aspettavano questo forte vento che poi è arrivato, ci si aspettava anche la pioggia che però non c’è stata. Speriamo che domani ci sia bel tempo” le parole di Rossi a fine giornata.

“La maggior parte dei piloti ha chiesto di non disputare il turno, qualcuno voleva correre, ma secondo me è stato giusto così, era troppo pericoloso. È da tanto tempo che corro qui, ma un vento così non me lo ricordo. Vedremo che condizioni ci saranno domani e se si potranno disputare FP4 e qualifiche”.

SPORTAL.IT | 26-10-2019 09:42