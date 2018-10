Valentino Rossi: Drudi e il casco più emozionante

Il designer romagnolo Aldo Drudi ha cominciato a realizzare la grafica dei caschi con Graziano Rossi, papà di Valentino.

"I Drudi e i Rossi sono uniti da sempre – ha raccontato alla Gazzetta dello Sport -: Graziano ha conosciuto Stefania, la mamma di Vale, nella discoteca dove lavorava mio fratello. Aveva i capelli lunghissimi e girava con delle maglie a righe abbastanza improponibili. Oddio, non è che ora lo stile sia cambiato troppo…".

"Valentino – ha aggiunto Drudi – l’ho visto nascere e crescere, e uno dei caschi che più mi hanno emozionato è quello del Mugello 2002: aveva i colori di quello di Graziano e, quando vinse la gara, fu un momento particolare vedere la gioia di padre e figlio".

Nel prossimo fine settimana si torna in pista per il Motomondiale in Giappone. Obiettivo di Valentino Rossi continuare sulla strada tracciata in Thailandia. A Buriram la Yamaha ha dato segni di risveglio e la speranza del fuoriclasse di Tavullia è che non si sia trattato di un fuoco di paglia.

SPORTAL.IT | 13-10-2018 10:15