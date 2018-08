Valentino Rossi è allarmato dal motore

Non è solo l'elettronica il problema della Yamaha, secondo Valentino Rossi. Dopo il Gran Premio d'Austria, chiuso al sesto posto, il Dottore risponde così a precisa domanda: "L'elettronica è l'unico problema? Non è solo un problema di elettronica, ma anche il motore ha una certa responsabilità, ma è difficile capire in quale percentuale. E' una combinazione tra motore ed elettronica", sono le parole riportate da Marca.

Sui test a Misano: "Non ci saranno svolte. L'importante sarà provare qualcosa in vista delle gare, soprattutto per quella di Misano che è quella di casa per me. Non penso che in qualche giorno ci possano essere grosse novità. Prima, però, c’è da pensare a Silverstone, una pista che mi piace molto e in cui lo scorso anno avevo anche creduto di potere vincere. Penso che potremo essere veloci".

SPORTAL.IT | 13-08-2018 09:50