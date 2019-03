Valentino Rossi e Marquez si stringono la mano

Marc Marquez eValentino Rossisi sono stretti la mano dopo il Gran Premio d'Argentina. Al termine della gara di Rio Hondo, stradominata dal centauro catalano, il Dottore secondo dopo una bella lotta con Andrea Dovizioso prima di salire sul podio ha stretto la mano al rivale, lasciando per una volta da parte le polemiche del passato.

"E' un risultato importantissimo per me e per la Yamaha- ha spiegato Valentino Rossi a Sky -. L'anno scorso sono caduto due volte nelle ultime gare e avevo l'amaro in bocca, questo podio è importantissimo. Siamo stati bravi, abbiamo approcciato molto bene il weekend e dedico il podio al mio team".

Il sorpasso su Dovizioso: "Lui è il re dell'incrocio, ho studiato il punto giusto per sorpassarlo, non andare largo e non essere incrociato. E' andata bene. Ah c'era Marquez davanti? Non l'ho proprio visto… Ah ma quindi non ho vinto?", ha scherzato.

"E' stato bello fare la differenza piano piano, dietro erano scatenati. Bravo Morbidelli, mi dispiace per la sua caduta nel finale".

La moto è migliorata: "E' molto difficile da dire, dipende dalla pista, dal team dal pilota. Io ho un bel gruppo, la sfida è difficile ma stanno lavorando e questo podio è ancora più importante".

Dovizioso si accontenta: "Dal punto di vista delle aspettative siamo stracontenti. Ma non sono contento di come è andata la gara, le gomme non le sentivo bene. E' stato bravo Valentino, io volevo fare una cosa diversa, ma mi è calata troppo la gomma nel finale. Marc di un altro livello".

"Non riuscivo a staccare Valentino, se avessi spinto prima l'avrei pagata dopo. Quando non ci si può giocare la vittoria è fondamentale arrivare a podio. Non siamo troppo contenti se vogliamo andare a giocarci il campionato, per quello dobbiamo fare qualcosa di più, così non basta".

SPORTAL.IT | 31-03-2019 22:05