Valentino Rossi è sollevato

Valentino Rossi è soddisfatto per il suo terzo posto nelle qualifiche ufficiali di Sepang: "Alla fine la pista si è asciugata molto rapidamente, ho provato a fare un giro con le gomme soft e sono andato bene", spiega a Sky.

"Sono contento perché non pensavo che si facessero le qualifiche e sarei dovuto partire dal nono posto, adesso chiaramente la situazione è molto migliore. Spero che la gara sarà asciutta, anche se sul bagnato mi son sentito abbastanza bene".

Il poleman Marquez: "Quando sono uscito con le gomme da bagnato la sensazione non era molto buona, poi in qualifica abbiamo cambiato un po’. Alla caduta non stavo spingendo tanto, ma non sono riuscito a tenere la moto. Sono contento per la pole, speriamo che domani la gara sia asciutta così da vedere un bello spettacolo".

SPORTAL.IT | 03-11-2018 11:00