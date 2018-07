Valentino Rossi è tra due fuochi

Al termine di due giorni con indicazioni altalenanti, Valentino Rossi non va oltre il sesto posto nella griglia di partenza del Gp di Germania.

Non il massimo, ma il Dottore è soddisfatto per aver salvato almeno l’ultima posizione della seconda fila, oltre che per i tempi, visto che il poleman Marquez è distante solo due decimi: “Oggi è andata meglio di ieri, abbiamo notevolmente migliorato il setup. Il mio ritmo non è il massimo, ma neanche male. La seconda fila è molto importante, i primi giri saranno decisivi” il commento del pilota Yamaha.

Tutto, o quasi, si deciderà con la scelta delle gomme: “Sì, determinerà molto – concorda Valentino – Dobbiamo controllare i dati per cercare di capire quale sia la soluzione migliore al posteriore. La scelta è tra un pneumatico morbido e uno medio, mentre è da scartare quello hard, perché pur avendo una durata più lunga, è molto peggiore a livello di performance".

SPORTAL.IT | 14-07-2018 21:15