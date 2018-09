Valentino Rossi e un terzo posto che fa male

I conti li fa la stampa francese, con una frase che sembra ironica, alla luce di tutto quello che Valentino Rossi ha vinto in carriera: "L'ottavo posto di Aragon non è poi male – vi si legge – se si pensa che Jorge Lorenzo è caduto, Maverick Viñales è arrivato decimo e che anche Cal Crutchlow è caduto: nella lotta per la terza posizione finale nella classifica del Mondiale delle MotoGp Rossi è ben piazzato".

Valentino ha 29 punti di vantaggio su Lorenzo, che in Thailandia, dove si correrà il prossimo Gran premio, potrebbe arrivare non al massimo della condizione, dopo la caduta di domenica scorsa.

Come prevedibile, tutto risolto tra il ducatista e Marc Marquez, suo prossimo compagno in Honda. Il leader del Mondiale ha telefonato al più esperto collega. Che non ha fatto mistero di avere gradito, dopo essere andato su tutte le furie per quanto successo nelle prime battute della corsa aragonese.

