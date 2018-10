Valentino Rossi: "Ecco chi temo di più per il 2019"

Valentino Rossi in un'intervista a Motorsport-Total.com è ottimista in vista del 2019. Il Dottore si vede in lotta con altri quattro centauri per il titolo: "È davvero difficile scegliere tre nomi, ne abbiamo così tanti. Marquez, ovviamente, è un campione del mondo e sempre molto forte. Ma sono preoccupato per Lorenzo, sarà sulla Honda il prossimo anno. E il mio compagno di squadra Maverick Viñales sarà tra i primi tre, poi ovviamente non possiamo mai dimenticare Dovizioso".

Rossi parla anche del sorpasso più azzardato che ha compiuto in carriera "Quando ho superato Lorenzo all’ultima curva in Catalunya nel 2009", e di cosa farebbe se avesse una macchina del tempo: "Avrei desiderato correre negli anni Settanta, era n’epoca molto bella in cui le moto venivano sviluppate all’estremo e c’erano molti grandi piloti in quel momento, tutto era più facile e veloce".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 11:05