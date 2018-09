Valentino Rossi: "Ecco i miei rimpianti"

Valentino Rossi ha vinto tantissimo ma non nasconde di avere dei rimpianti. E’ consapevole che potrebbe avere già dieci titoli iridati in bacheca, se non addirittura undici. "Nel 2006 e nel 2011 sono arrivato in testa alla classifica all’ultima gara e poi ho perso: se ne avessi la possibilità cambierei quanto successo" racconta a ‘Monster’.

Il fuoriclasse di Tavullia parla poi dei momenti più belli: "Il 2004, l’anno della mia prima vittoria con la Yamaha. Il 2008 con Bridgestone, quando ho vinto di nuovo dopo due anni. Il 2001 perché è stato l’ultimo anno della 500 ed è stato speciale per me. È stata un’ultima occasione. Se dovessi sceglierne solo uno, però, allora direi 2004: nessuno si aspettava che vincessi con la Yamaha. Credevo che ce l’avrei fatta, ma non al primo anno. Credevo di avere bisogno di almeno un anno di esperienza".

"Mi piace gareggiare con le moto e ho ancora una grande passione. Se fai una vita sana e ti alleni, correre a 39 anni non è uno svantaggio. Continua a piacermi. Voglio continuare con questo sport finché sarò abbastanza forte e capace di lottare per il podio. E vincere" la chiosa di Valentino, che si augura di tornare a farlo già a Misano.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 15:40