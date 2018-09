Valentino Rossi: "Fenati? Una sconfitta"

Valentino Rossi ai microfoni di Sky ha commentato il brutto gesto di Romano Fenati, che durante la gara di Moto2 ha toccato il freno di Stefano Manzi.

"Un brutto gesto, so che gli hanno dato due gare, penso sia giusto. Abbiamo puntato molto su Fenati in passato all'Academy ma non ce l'abbiamo fatto però a gestirlo, è stata una sconfitta, quindi mi dispiace. Mi spiace molto".

Fenati è stato squalificato per due Gran Premi, ma alcuni piloti come Crutchlow ne hanno chiesto addirittura la radiazione.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 16:50