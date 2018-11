Valentino Rossi ha individuato il problema: "Dopo qualche giro le gomme scivolano, è lì che dobbiamo lavorare. Ma la prima sensazione è che il nuovo motore aiuti sia in entrata che in accelerazione" ha spiegato dopo la prima giornata di test a Valencia.

"E’ stata una giornata abbastanza positiva. Abbiamo corso per poco tempo ma una quarantina di giri l’abbiamo fatta. Abbiamo usato il primo motore nuovo a disposizione ed è andato abbastanza bene. E’ un motore ‘dolce’ per fare scivolare meno le gomme: sono stato piuttosto veloce, la moto è anche più facile da guidare" ha aggiunto il fuoriclasse di Tavullia.

"E’ anche vero che la pista era molto sporca e non certo in condizioni fantastiche, siamo sulla via giusta, ma c’è da fare. Mercoledì proveremo un altro motore nuovo. I telai e il forcellone non sono il problema più grande" la conclusione di Rossi.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 17:10