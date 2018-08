Valentino Rossi ha perso la pazienza: "Parlato tanto, ora agire"

Valentino Rossi ha commentato amaro il suo sesto posto nel Gran Premio d'Austria: "La differenza con i primi tre (Lorenzo, Marquez e Dovizioso ndr) è stata abbastanza grande. Sapevamo che in questa pista avremmo sofferto di più, però è tutto l’anno che Marquez e i due Ducati se sono a posto sono più veloci di me. Siamo la Yamaha ufficiale e dobbiamo guardare lì", ha dichiarato a Sky il Dottore, partito dalla quattordicesima posizione.

Il warm-up mattutino ha in ogni caso migliorato la situazione: "Comunque è stata una buona gara. Stamattina abbiamo fatto una buona modifica al setting, mi ha aiutato a tenere un passo più costante. Sono partito indietrissimo, sono stato sfortunato per aver rotto venerdì mattina ed era l’unico turno per stare nei 10. Fossi partito più avanti, avrei potuto battagliare con Petrucci. Anche Crutchlow andava più forte".

Ormai noti i problemi d'elettronica della Yamaha, che sabato si è clamorosamente scusata con i propri piloti per il ritardo: "La Yamaha ha i suoi punti di forza, come il telaio, ma qui è proprio una questione di approccio. Gli altri rischiano di più, ci provano, sono fantasiosi, investono di più. Ora abbiamo parlato tanto in questi giorni, la situazione è questa e dobbiamo agire e cercare di migliorare. Bisogna pensare ad adesso e ai miglioramenti durante la stagione e non alla moto dell'anno prossimo".

"Sono salito cinque volte sul podio quest'anno. Sono andato forte in Qatar e Sachsenring soprattutto. Gli altri tre podi sono arrivati anche perché uno tra quei tre lì è caduto oppure non era a posto. Abbiamo preso punti e riesco ad essere ancora secondo in campionato. Però non siamo veloci per il podio, loro son tre… Ci sono piste dove soffriamo di più e altre meno".

SPORTAL.IT | 12-08-2018 17:25