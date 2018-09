Valentino Rossi ha un solo motivo per festeggiare

Nel più che deludente fine settimana di Aragon Valentino Rossi ha un motivo per essere contento. Il suo pupillo Francesco Bagnaia è più vicino al titolo di campione del mondo delle Moto2. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 è a +19 da Oliveira quando mancano cinque gare all’epilogo.

"Sono contento di festeggiare il centesimo GP nel mondiale con un podio che significa aprire il gap a 19 punti su Oliveira per il Campionato. Sono partito bene, avevo un bel ritmo e i primi giri ho spinto molto per andare a prendere Alex e Brad. Ho provato a sorpassare Brad, ma lui ha chiuso e ci siamo toccati. Un contatto di gara, lui ha sicuramente fatto il suo per cercare di aiutare il suo compagno di squadra (Oliveira ndr). Mi sono un po’ innervosito però ho cercato di ritornare calmo, anche perché la gomma scivolava molto, e di recuperare il ritmo per portare a casa il massimo risultato. Andiamo in Thailandia, una pista molto simile a quella di Spielberg, con tante aspettative e curiosi di scoprire il nuovo tracciato" ha detto il piemontese.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 07:10