Valentino Rossi ha una speranza

Valentino Rossi ha commentato così il suo undicesimo tempo nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Germania: "Diciamo che in questo momento la mia relazione con la M1 non è esattamente fantastica. Fortunatamente son riuscito a passare in Q1, però ho fatto una scivolatina che mi ha fatto perdere un po’ di feeling. Abbiamo rimesso a posto la moto, però nel Q2 non sono stato particolarmente veloce, per questo ho fatto undicesimo. La scelta delle gomme per domani è molto aperta, mi sono trovato bene con la media e la dura, ma anche la soft potrebbe andare bene. Bisognerà vedere le condizioni della pista perché si parla di tempo brutto".

Le prospettive di gara: "Dovrò partire bene e sarà fondamentale perché su questa pista ci sono pochi punti dove poter superare e rimontare. Però vediamo, ci proviamo. In gara può succedere di tutto fino alla fine, ma i primi 4 vanno più forte e poi dal quinto sono tutti veramente tutti simili di passo tranne Mir, che va un po’ meglio. La vedo dura per il podio perché i primi 4 vanno più forte di tutti", spiega a Sky.

Il problema gomme: "Secondo me in questa pista la Michelin ha portato una gomma molto morbida per cercare di migliorare il tempo, ma penso sia troppo morbida. Quindi ha un buon grip ma si muove tanto. Per questo che c’è una dura un po’ diversa dal solito che per i primi giri ha un buon grip. La situazione è un po’ strana e di solito non succede. C’è abbastanza differenza tra una gomma e l’altra di solito, ma stavolta la situazione è un po’ strana".

SPORTAL.IT | 06-07-2019 18:54