Valentino Rossi-Hamilton, ora lo scambio è possibile

Anche il Gp del Giappone si è concluso amaramente per Valentino Rossi, caduto malamente a quattro giri dalla fine e “costretto” a vedere trionfare ancora una volta Marc Marquez, già campione del mondo dopo aver dominato la stagione. Il digiuno di successi del ‘Dottore’ in MotoGp dura ormai da Assen 2017 e restano appena tre Gp, in Australia, in Malesia e a Valencia, per non mandare in archivio anche questa stagione senza essere salito sul gradino più alto del podio.

Per fortuna a Rossi non mancano i motivi per distrarsi. Come ad esempio la prova sulla Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racingcon in vista della 12 ore del Golfo che Valentino affronterà ad Abu Dhabi a metà dicembre o come una stuzzicante iniziativa che può andare in porto grazie alla Monster, sponsor che Rossi ha in comune con Lewis Hamilton.

Il riferimento è allo scambio dei mezzi tra le due star del motorsport: Rossi sulla Mercedes e il pilota inglese in sella ad una Yamaha. Dopo vari tentativi a vuoto il tutto potrebbe avvenire alla fine dell’attuale stagione. Da definire ancora la data, che dovrebbe essere alla fine di novembre, e la pista dovrebbe essere in Europa. Un appuntamento di puro divertimento e spettacolo per tutti gli appassionati e che già esalta Rossi, pronto a “tradire” la Ferrari almeno per un giorno…

“È da un po’ che ne parliamo, sarebbe una cosa bellissima – ha detto Valentino dopo la gara di Motegi – Stanno cercando di organizzare una giornata in cui lui prova la mia M1 e io la sua Mercedes, speriamo di farcela. Guidare una macchina di F1 è sempre una figata…”.

Neppure per Hamilton comunque si tratterebbe di una prima volta assoluta su una moto. Negli ultimi mesi, il pilota della Mercedes ha fatto varie sessioni con la Yamaha R1, con un coach d’eccezione come il pilota inglese Alex Lowes. Per Hamilton sarebbe però la prima volta su una MotoGP.

SPORTAL.IT | 20-10-2019 12:36