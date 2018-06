Valentino Rossi, il segreto della pole arriva da lontano

Il segreto della gran pole di Valentino Rossi al Mugello arriva da lontano.

A svelarlo è il Dottore ai microfoni di Sky Sport: “La moto è un po migliorata dopo i test di Barcellona – ha spiegato il numero 46 -. Non abbiamo portato cose nuove bensì abbiamo pescato e ripreso alcune cose del passato e siamo migliorati sicuramente in guidabilità. Sono contentissimo per questa pole, mi sono goduto il gran calore dei tifosi”.

“Domani la gara non sarà affatto facile a causa delle gomme, soffriamo sia avanti che dietro. Ora però mi godo il momento, spero che la mia prestazione di oggi porti i tanti indecisi a venire domenica al Mugello” ha concluso Valentino Rossi.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 15:40