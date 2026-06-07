Al Circo Massimo di Roma il concerto di Cesare Cremonini si trasforma in un duetto con Jovanotti e poi in un terzetto con Valentino Rossi che sale sul palco e saluta il pubblico

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non capita tutti i giorni di salire sul palco di un grandissimo concerto, non con uno ma due grande cantanti. Certo se però sei Valentino Rossi e sei amico di Cesare Cremonini e Jovanotti la cosa è più fattibile. Ed è quello che è successo al Circo Massimo di Roma durante il concerto dell’ex frontman dei Lunapop.

Al concerto di Cremonini con Jovanotti e Valentino Rossi

E’ stata una sorpresona, chissà quanto premeditata e programmata. Sicuramente per Valentino Rossi, forse meno per Jovanotti. Ma inutile indagare davanti alle belle cose. Chi ha avuto la fortuna di assistere al concerto di sabato di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma ha potuto godersi un improvvisato duetto con Jovanotti.

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Ma non solo, perchè ad un certo punto sul palco Cremonini e Jovanotti hanno chiamato a gran voce sul palco Valentino Rossi che era lì al concerto in compagnia della compagna Francesca Sofia Novello. Insomma un duetto che è diventato un terzetto. Vale non ha ovviamente cantato ma si è limitato a salutare la folla: “Grazie, grazie a tutti, non so che dire”. Il tutto mentre in suo onore Jovanotti ha accennato la sua canzone storica degli inizi “Sei come la mia moto” e Cremonini ha canticchiato “50 Special” tanto per rimanere in tema di moto.

Il ringraziamento di Jovanotti

Lorenzo Cherubini ha pubblicato alcuni scatti della serata, compresi quelli con Valentino Rossi e salutato e ringraziato Cremonini e il Dottore: “Che facciamo questo sabato? Vado a ballare con Cesare in un piccolo club, un posto piccolo frequentato da bella gente, viene anche Vale, c’è una gran band, fanno solo successi, é una figata! Si chiama Circo Massimo. Concerto pazzesco, hai scritto un pezzo di storia di Roma ieri sera Ce! É stato bellissimo, grazie per l’invito fratello! Eccezionale, e che goduria stare sul palco a fare i “patacca” (non proprio espressione romanesca, a Roma si direbbe tipo “a fá li coatti”) insieme!”