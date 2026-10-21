Valentino Rossi si gode i traguardi e il talento di Kimi Antonelli, sempre più vicino alla storica vittoria del mondiale di F1, mentre crede nella rimonta di Bezzecchi su Martin e Marquez

Dopo una sola stagione di ambientamento, Kimi Antonelli si è subito ritagliato un ruolo da protagonista in Formula 1, dove – forte di un vantaggio di 102 sul compagno di squadra George Riussell – a sei gare al termine del campionato si appresta a laurearsi campione del mondo a soli 21 anni. Un traguardo incredibile, figlio del suo straordinario talento elogiato in un’intervista a Sky Sport anche da Valentino Rossi, che non ha chiuso le porte anche alla rimonta in classifica di Marzo Bezzecchi per una storica doppietta azzurra tra Formula 1 e MotoGp.

Rossi: “Non abbiamo mai avuto un pilota in F1 come Antonelli”

“Per i tifosi italiani di motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula 1 così forte. Quindi è bello vederlo lì”. Parole al miele quelle per Antonelli da parte di una leggenda del motorsport italiano come Valentino Rossi, che ha espresso tutta la sua gioia all’idea di vedere il classe 2005 conquistare il titolo del mondo in F1, ripensando anche a quando aveva avuto l’occasione di correre sui kart con un giovanissimo Kimi: “Poi, per me è fighissimo perché lo conosciamo da quando era piccolo piccolo, giravamo insieme con il kart, e quindi vederlo che può vincere è una grande soddisfazione. Penso che, per come è andata quest’anno, abbia la situazione sotto controllo. Quindi vediamo domenica sera. Lo sentirò, però non penso che abbia bisogno dei miei consigli”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Antonelli campione in Texas se…

Vedremo domenica, appunto, perché già in occasione del Gran Premio che si terrà in Texas Antonelli potrebbe già laurearsi campione del mondo. Un’impresa comunque non facile e che non dipenderà solo da lui. Per aggiudicarsi il titolo con cinque gare di anticipo infatti Kimi non solo dovrà vincere domenica, ma anche sperare che il suo compagno in Mercedes Russell chiuda oltre l’ottavo posto e Lewis Hamilton dal quinto in poi. In ogni caso, anche se non dovesse trionfare questo fine settimana il titolo sembra essere solo una questione di tempo per l’azzurro, che vanta un vantaggio di 102 e 111 punti sui due piloti britannici.

Valentino Rossi invita Bezzecchi a credere nella rimonta mondiale

Vale ha poi parlato anche della MotoGp e nello specifico di Bezzecchi, che dopo un inizio di stagione da urlo come Antonelli ha subito una flessione nel rendimento che lo ha portato a scivolare al terzo posto della classica piloti a 43 punti da Marc Marquez e 46 da Jorge Martin. Nonostante il divario secondo Rossi però nulla è ancora deciso, motivo per cui crede ancora nella possibile rimonta del Bez, che insieme ad Antonelli potrebbe regalare all’Italia una storica doppietta tra MotoGp e F1:

“Bezzecchi campione del mondo? È difficile, però, perché no? Ci sono tante gare. Secondo me Bez quest’anno ha dimostrato di essere il più veloce. 46 punti sono tanti, anche perché i piloti davanti sono due, quindi è difficile, però bisogna provare a vincere, bisogna provare ad arrivare davanti. In Australia lui ha un conto con la sfortuna aperto dall’anno scorso perché aveva dovuto fare due long lap, sennò avrebbe vinto; quindi, perché no?”.