Valentino Rossi: "La Ducati l'ho dimenticata"

Valentino Rossi ai microfoni di motorsport.com ha fatto un bilancio del suo 2018, concluso al terzo posto in classifica generale. "Sono riuscito a chiudere terzo nel mondiale, primo tra le Yamaha e penso di meritarlo per quello che ho fatto durante tutta la stagione, anche quando la situazione non era delle migliori".

Il Dottore ha però chiuso l'anno senza successi: "Questa è la mia prima stagione senza successi in MotoGP. Ducati? L'ho dimenticata, non ero io… La mia peggior stagione a parte gli scherzi è stata nel 2013 quando tornato in Yamaha ero lontano da Lorenzo, Pedrosa e Marquez".

Il rapporto con Viñales: "Se portassero delle novità a lui sarei contento perché le proverei anche io. Le cose che diciamo io e lui sono simili e siamo d’accordo quasi su tutto. Questa è una cosa più per far parlare la stampa. Se Yamaha vuole portare tutto quello che lui chiede per me va bene, basta che portano qualcosa. Tanto al 90% diciamo le stesse cose".

SPORTAL.IT | 19-11-2018 11:40