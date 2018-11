Valentino Rossi, la svolta è nella vita privata

Valentino Rossi in un'intervista a Speedweek ha parlato del suo stato di forma eccellente: il centauro della Yamaha ha più volte detto quest'anno di sentirsi bene come non mai nonostante i 39 anni d'età.

"Dipende molto dalla tua vita privata, incluso quanto tempo puoi dedicare per un allenamento buono ed efficace, quanto tempo hai bisogno di investire nelle pubbliche relazioni e quanti viaggi in tutto il mondo per questi scopi. Ma per quanto riguarda la condizione, non vedo alcuna differenza significativa tra l’inizio e la fine della stagione".

Il Dottore non riesce poi a scegliere il migliore dell'Academy in questa stagione: "Devo decidere tra Bezzecchi e Bagnaia. Probabilmente Pecco, ha vinto anche se i suoi risultati non sono così soprendenti, ci aspettavamo la vittoria perché era stato impressionante già l'anno scorso. Otto gare vinte comunque sono tantissime. Ma è Bezzecchi la sorpresa più grande".

SPORTAL.IT | 12-11-2018 10:30