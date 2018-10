Valentino Rossi, la Yamaha annuncia "grandi cambiamenti"

Il Managing Director della Yamaha Lin Jarvis, all'indomani della vittoria di Maverick Vinales in Australia in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca annuncia "grandi cambiamenti" per l'anno prossimo.

"Ora facciamo un reset. E questa è la parola più importante, questo deve essere l’inizio di un 'reset' su Yamaha. Questa vittoria aumenterà la nostra motivazione. Ora possiamo sapere di nuovo cosa si prova a vincere. Penso che sarà una grande spinta per la Yamaha, ciò che vogliamo è vincere di nuovo. Noi abbiamo già deciso i cambiamenti che dobbiamo fare per essere così veloci in ogni pista il prossimo ann".

Poi entra più nello specifico: "Non posso dire nulla, internamente ci sono trattative. Abbiamo alcune idee, ma devono essere confermate. Non c’è dubbio che ci saranno cambiamenti nell’organizzazione… e saranno annunciati prima del 2019".

L'attenzione di tutti sarà specialmente rivolta ai test di Valencia e Jerez, dove debutterà una nuova specifica del motore 4 cilindri in linea: "Il problema è la trazione e l’accelerazione. Ho visto più volte in gara che Valentino è arrivato in prima linea, ma ha finito quarto. Questo non è per mancanza di motore… quindi quello che dobbiamo risolvere non è la potenza, ma il modo di gestirla e distribuirla sulle gomme".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 10:40