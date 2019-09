Valentino Rossi, l'amarezza del dopo gara: "Problema nostro"

Valentino Rossi non nasconde la sua delusione per la la sua prestazione nel Gran Premio di MotoGp d'Aragona. Sul tracciato di Motorland, il centauro della Yamaha non è andato oltre l'ottavo posto dopo essere scattato in seconda fila.

"Sapevo ieri che sarebbe stato difficile lottare per il podio perché in tre o quattro erano più veloci di me, ma è andata ancora peggio perché dopo alcuni giri ho dovuto rallentare".

La sua Yamaha ha avuto di nuovo problemi di gomme: "Non avevo grip e ho avuto qualche problema con le gomme, è successo un po' come a Silverstone. Per me, non è un problema delle gomme, è un nostro problema. Lottiamo sempre con l'aderenza posteriore e, a causa di questa mancanza di aderenza, danneggiamo anche di più la gomma, quindi alla fine è stata una gara molto difficile".

"Sembra che tutti sulla gomma posteriore rigida abbiano avuto dei problemi, anche gli altri Yamaha, ma più verso la fine. Io invece ho iniziato ad avere problemi in precedenza. Ma non so se avremmo potuto fare di meglio con le soft, perché durante le prove le soft non erano andate poi così bene".

E' invece molto soddisfatto Andrea Dovizioso, secondo dietro all'imprendibile Marc Marquez: "Siamo quelli più vicini a Marquez, ed è già questa una soddisfazione. Sono riuscito a fare tutto perfetto, sono felicissimo di questo podio, all'inizio ero molto determinato e mi sono sentito da subito pronto a spingere".

"Sono riuscito ad essere molto veloce senza distruggere le gomme, avevamo bisogno di questo risultato soprattutto partendo dalle decima posizione", ha spiegato il ducatista.

