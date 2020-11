Valentino Rossi, le parole dopo il warm-up in Portogallo

Valentino Rossi ha così espresso le sue sensazioni dopo il warm-up del Gran Premio del Portogallo, che lo vedrà partire dalla diciassettesima posizione: “Va meglio. Abbiamo fatto delle modifiche e girato con altri pneumatici. Non sono particolarmente veloce ma ho un buon passo”.

Il Dottore ha apprezzato il cartellone con cui nel box della Yamaha di Portimao hanno voluto salutarlo dopo anni e anni di vittorie. “E’ bello ma non so come fare per portarlo a casa…”.

OMNISPORT | 22-11-2020 12:47