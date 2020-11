Valentino Rossi, l'emozione di Gerloff

Garrett Gerloff ai microfoni di Sky ha confessato la sua emozione per l’incontro con Valentino Rossi: “Sono stato sorpreso, non pensavo di vederlo ai box. Mi ha detto buon lavoro e mi ha ringraziato di aver trattato bene la sua moto. Mi sono sentito molto bene sulla moto, la M1 è agevole da guidare. Non sono state sufficienti queste due sessioni da 45′, mi sarebbe piaciuto avere più tempo”.

Sulla possibilità di correre in MotoGp: “Penso sia il momento di avere ancora un americano in MotoGP. Non sarei qui se ci fosse dietro il grande lavoro di Rainey, penso che la sua piattaforma possa essere un trampolino di lancio. Cosa conosco dell’italiano? Soprattutto le parolacce, posso dire grazie a tutti”.

OMNISPORT | 07-11-2020 09:25