Valentino Rossi, l'entusiasmo di un ragazzino

"Quella di Assen è stata una gara incredibile, voglio tornare in pista di nuovo. Non so se al Sachsenring potremo ripetere una prova come quella in Olanda, ma faremo di tutto per essere tra i migliori". Così si è espresso Valentino Rossi in vista del Gran premio di Germania delle MotoGp in programma domenica in Sassonia.

"L'anno scorso non abbiamo vissuto un weekend molto positivo, quindi sarà molto importante capire quale sarà il nostro potenziale – ha aggiunto il fuoriclasse della Yamaha. Dovremo lavorare duro, sin dalla prima sessione di libere del venerdì, per essere pronti per la gara, ma sono fiducioso. Sto bene e la mia squadra sta lavorando molto bene. Quella del Sachsenring sarà l'ultima gara prima della pausa estiva, vogliamo fare del nostro meglio per fare una bella battaglia domenica e chiudere la prima parte della stagione nel migliore dei modi".

Rossi, forte dei progressi fatti registrare dalla sua Yamaha ad Assen, punta al 'Settebello' per riavvicinarsi al leader del Mondiale delle MotoGp Marc Marquez. Il 'Dottore' ha già vinto sei volte nel Gran premio di Germania: la prima, nelle 125, nel 1997, quando ancora si correva al Nurburgring. Poi, al Sachsenring, nel 1999 nelle 250 e nelle MotoGp nel 2002, nel 2005, nel 2006 e nel 2009.

In classifica sono 41 le lunghezze che separano il capoclassifica spagnolo da Valentino Rossi, il primo dei suoi inseguitori.

