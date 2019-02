Valentino Rossi manda ko la bilancia

Prima vittoria del 2019 per Valentino Rossi: sconfitta la bilancia. Il ‘Dottore’ è apparso motivato e soddisfatto dopo essersi sottoposto alla prova peso: “Ho perso 3 chili”, ha raccontato a Motorsport.com.

“Tutti mi ricordano che sto invecchiando e penso che il trucco sia di non crederci. Il giorno in cui ci crederò anche io allora invecchierò di botto. Penso che i 40 anni di oggi sono come i 30 anni di prima. La MotoGp è un buono sport per tenersi in forma. Inoltre questo inverno ho seguito una buona dieta” ha aggiunto il fuoriclasse di Tavullia.

L’obiettivo della Yamaha è di “creare un ponte tra Giappone e Europa. Valentino Rossi e Maverick non dovrebbero fare il lavoro dei collaudatori. Vedremo il team test cosa ci può dare in futuro. Dobbiamo anche capire come andranno le cose con Jonas (Folger, ndr) che si ritrova in un nuovo ruolo. Siamo comunque felici con lui e di aver fatto partire questo nuovo progetto” ha recentemente osservato Lin Jarvis.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 10:20