Valentino Rossi non ci crede più: 'Non mi aspetto nulla'

Valentino Rossi ha fatto i complimenti a Marc Marquez per il settimo Mondiale: “Bravo. E’ stato bravo. E’ lui il più forte, lo ha meritato perché è il più forte”, riporta Marca.

L’analisi della sua gara: “Speravo di lottare per il podio, ero ottimista, ma la Suzuki e Crutchlow erano troppo rapidi per me. Mi aspettavo in fondo in fondo che sarebbe andata così. Sono quarto perché qualcuno davanti è caduto, sono punti importanti per il Mondiale. Credo di aver fatto una buona gara, ma gli altri sono più veloci”.

“In mattinata avevo fatto un buon passo nel warm up, poi in gara in realtà siamo andati come mi aspettavo – continua -. È stata la gara che mi immaginavo, con un buon passo, ma gli altri più veloci. Sono stati buoni punti per il campionato, ma tutto qui”.

Il Dottore non si aspetta miglioramenti nelle prossime tre gare: “Phillip Island è un circuito particolare, sia per le gomme sia per le moto. Lì è bello e mi aspetto di andare abbastanza forte. Ma per le altre corse, più o meno questo è il nostro potenziale. C’è poco che potremo inventare“.

L’incontro con i capi Yamaha non sembra avergli infuso fiducia, anzi: “In questi meeting dico sempre le stesse cose, ormai potrei mettere un registratore e una mia fotografia sul tavolo invece di andarci di persona. E’ importante che vedano come vanno le cose in questo momento”.

Abbattuto anche il compagno di scuderia Vinales: “Non abbiamo avuto un buon fine settimana, venerdì abbiamo iniziato forte e pensavo che sarebbe stato una grande gara, ma ogni giorno abbiamo abbassato il livello e non abbiamo lavorato nel modo migliore”.

“Durante il fine settimana ci siamo persi e siamo tornati a prima della Thailandia. Ho corso con una moto diversa e questo non ha aiutato. Cerchiamo di trarre conclusioni positive con la squadra e speriamo che non accada di nuovo. E’ frustrante vedere che al venerdì sei lì e poi, e poi in gara ti rendi conto che se alcuni piloti non fossero caduto avresti fatto undicesimo. È difficile come pilota assimilarlo, ma ho fiducia in me stesso, conosco le mie possibilità e so dove posso arrivare. Quindi dobbiamo continuare a lavorare. Continuo a combattere, non mi arrendo mai”.

SPORTAL.IT | 21-10-2018 13:28