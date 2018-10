Valentino Rossi: 'Marquez? Non mi interessa'

Valentino Rossi ha risposto alle domande dei fan via Facebook con il negozio Dainese a Londra. Il Dottore ha replicato così a chi gli chiedeva se Marc Marquez supererà i suoi record: "Penso che se guardi i numeri, Marquez può battere i miei record, ma non devo preoccuparmi, devi guardare la tua carriera e penso che la mia sia valida. Potevo vincere più Mondiali, forse il più grande rimpianto è non aver vinto il titolo a Valencia nel 2006, quando ho commesso un errore", sono le parole del centauro di Tavullia.

Sul migliore pilota di tutti i tempi: "È difficile da dire. Ci sono stati molti grandi piloti nella storia. Ognuno ha le proprie idee, potrei dire Giacomo Agostini e Mike Hailwood. Ma sono cresciuto negli anni ottanta e ammiro molto Wayne Rainey, Kevin Schwantz e Mick Doohan. Se guardo al numero di vittorie i migliori sono Agostini e Hailwood".

Fino al 2020 il suo futuro è scritto: "Ho già firmato un altro contratto con Yamaha per due stagioni, sono sicuro di correre nel 2019 e nel 2020, quindi non cambierò… Voglio continuare fino a quando non sarò competitivo perché la sensazione che si prova dopo aver vinto una gara o il podio mi piace tanto. Quindi voglio continuare".

SPORTAL.IT | 09-10-2018 10:55