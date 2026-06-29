Cerimonia con un assente importante, dopo i conflitti che li hanno portati in tribunale e allontanati: le frasi della compagna di Graziano

Nella chiesa del conventino a Monteciccardo di Pesaro, si è celebrato il matrimonio tra Graziano Rossi, 71 anni, ex pilota e padre del campione di motociclismo Valentino Rossi, e la compagna Ambra Arpino, 54 anni, celebrato dal presidente del consiglio comunale, Enzo Belloni. Alla cerimonia, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbe stato presente il figlio Valentino con il quale la neo consorte dell’ex campione di motociclismo avrebbe un conflitto in essere.

Le nozze tra Graziano Rossi e Ambra Arpino

Anzi, Arpino avrebbe palesato il suo malessere attraverso un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, mentre resta ancora aperto il fascicolo nato dalla denuncia presentata da Valentino Rossi per circonvenzione d’incapace.

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“Chi sbaglia paga. Mi hanno reso la vita un inferno anche sotto il profilo del lavoro. Sono stata diffamata e umiliata. Su di me un sacco di menzogne, per cui prima di partire per il viaggio di nozze, incontriamo i nostri avvocati e poi vediamo come muoverci. Voi cosa fareste al posto mio?”, ha dichiarato la neo sposa che sta vivendo comunque una fase delicata che vede contrapposti padre e figlio, Graziano e Valentino in una querelle giudiziaria assai sofferta.

La controversia legale

Il matrimonio arriva, infatti, a pochi mesi dalla denuncia per circonvenzione di incapace nei confronti della compagna del padre di Valentino Rossi, il quale aveva accusato la compagna del padre di aver prelevato circa 200mila euro dal conto dell’ex pilota nel corso della relazione.

L’esposto rappresentava l’ultima fase di una controversia datata iniziata nel 2024, quando Valentino era diventato amministratore di sostegno del padre sulla base di una perizia che lo aveva ritenuto fragile. L’incarico era stato poi revocato dal Tribunale di Pesaro, dopo che una nuova perizia aveva dichiarato Graziano Rossi pienamente capace di intendere e di volere. Pochi giorni fa è arrivato il decreto di archiviazione del gip di Pesaro per le accuse di circonvenzione di incapace. Annunciando le nozze, lo scorso gennaio, l’ex pilota aveva detto di voler invitare anche il figlio che non era però presente al rito civile che ha unito la coppia. Un’assenza pesante ed eloquente, al tempo stesso.

Assente Valentino

La cerimonia si è svolta in forma sobria e riservata, alla presenza di una decina di persone tra ospiti e testimoni. La sala era addobbata con fiori e un allestimento elegante. Gli sposi sono apparsi tranquilli, con Graziano Rossi in abito ma senza giacca. Lo scambio degli anelli, senza promesse, è stato seguito dal bacio degli sposi.

All’uscita gli ospiti rimasti ad attendere fuori dal locale hanno accolto la coppia con un lancio di riso e confetti, per poi salutare in vista del rinfresco organizzato per l’unione avvenuta senza che Valentino arrivasse per mandare un segnale di distensione nei riguardi di suo padre Graziano.

La denuncia contro la compagna del padre

Il Quotidiano Nazionale ha svelato, in un approfondimento, una delicata vicenda finita in tribunale: Valentino Rossi, 46 anni, e il padre Graziano, 71enne, attraversano un conflitto a causa dell’attuale compagna la quale sarebbe stata accusata di aver sottratto centinaia di migliaia di euro, approfittando di una sua condizione di debolezza. Nel 2024, Valentino ottenne di essere nominato amministratore di sostegno del padre, che secondo una perizia di parte, era fragile e in difficoltà a seguito di alcune vicissitudini personali.

Il campione si accorge che l’attuale compagna del padre – secondo la sua ricostruzione – ha prelevato dal suo conto 176mila euro (di cui 100mila con la causale «prestito») cui si aggiungono altri 34 mila euro in contanti presi nell’arco di 12 anni di relazione.

Una situazione scomoda, incresciosa che verrà risolta nei modi e nelle sedi opportune, per via delle ragioni che hanno indotto a procedere. Graziano Rossi è stato ed è tutto per Valentino, come sua madre Stefania.

I genitori di Valentino Rossi: chi sono

Sono genitori di un campione che ha sempre voluto vivere e rimanere a Tavullia, nel suo ambiente e che coltiva le amicizie di sempre con la sua compagna, Francesca Sofia Novello, e le sue due bambine senza trascurare alcun dettaglio della vita di suo padre e sua madre che hanno poi avuto relazioni diverse.

Con Graziano il rapporto è stato speciale e assoluto, unito e fomentato dalla passione comune per i motori che ha portato Vale sulle minibike da bambino. Forse sapeva appena camminare, quando ha incominciato e da grandicello è stato Graziano ad accompagnarlo in pista.

Chi è Graziano Rossi, la carriera agli esordi

Che fosse un predestinato non era ovvio, ma probabile per via del precedente paterno. Graziano Rossi è stato un pilota che, negli anni Settanta e Ottanta (il suo ritiro è datato 1982) ha contribuito alla diffusione di questo sport in Italia e ha contribuito attivamente a creare il mito attorno al figlio avuto dalla prima moglie.