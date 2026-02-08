Valentino Rossi svela il retroscena su Mattarella: "La domanda su Bagnaia e gli auguri a Francesca Sofia Novello"

Valentino Rossi ha raccontato i particolari dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per girare la scena del tram per la cerimonia di Milano-Cortina. Le parole per la compagna del Dottore e la domanda su Bagnaia

E’ stato uno dei momenti clou della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Valentino Rossi che novello tranviere si ritrova come passeggero di eccezione niente che meno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento che ha creato tanto happening s di cui il Dottore ha svelato alcuni particolari che riguardano direttamente e indirettamente la sua compagna Francesca Sofia Novello ma anche la MotoGP e in particolare Pecco Bagnaia.

Mattarella e Rossi per Milano-Cortina, quando è stato registrato

Due generazioni diverse ma uguali nella grandezza. Forse è stato l’accostamento tra Valentino Rossi e Sergio Mattarella a rendere iconica la scena del tram durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Una scena che ha richiamato Daniel Craig alias James Bond agente 007 e la Regina Elisabetta agente segreta a sua volta, altra scena passata alla storia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra.

Il set è stato allestito in un deposito dell’ATM, l’Azienda Trasporti Milanesi, per girare alcune scene, mentre altre riprese erano state realizzate in precedenza con delle controfigure. Il video è stato girato in gran segreto il 2 febbraio.

Rossi rivela l’incontro con Mattarella, il saluto a Francesca

Valentino ha svelato di essere stato entusiasta non appena gli era stata prospettata l’idea di realizzare questo tipo di video con il presidente Mattarella che lui aveva incontrato in precedenza ma solo in occasioni formali per cerimonie e quant’altro. “Un’emozione unica — ha detto Rossi a Giorgio Terruzzi nell’intervista al Corriere della Sera — per me Mattarella è un simbolo, una persona che emana positività, rispetto. Avere davanti questo signore saggio e illustre comporta avere a che fare con una certa aura”

Il Dottore ha rivelato di aver incontrato Mattarella insieme alla sua compagna Francesca Sofia Novello. Il presidente quando le ha stretto la mano le ha fatto gli auguri, cosa che ha divertito la coppia: «Le ha stretto la mano e le ha detto: “Auguri”. Abbiamo riso, anche se non so come interpretare un augurio del genere», ha raccontato la leggenda del motociclismo.

Mattarella a Rossi: “Li battiamo questi spagnoli”

Il presidente della Repubblica ha dimostrato a Rossi di essere sul pezzo, di seguire la MotoGP di oggi così come quella di ieri. Ed è proprio Valentino a raccontare la domanda che Mattarella gli ha fatto sul Mondiale che sta per cominciare e in particolar modo a chiedergli delle possibilità di Bagnaia dopo una stagione non facile, lo scorso anno, con Marquez al suo fianco dominatore del campionato: