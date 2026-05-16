Rossi attacca la Ducati sulla gestione di Bagnaia. Pecco piccato: “Vale non sa nulla, non vede cosa succede nel box”

Il botta e risposta al vetriolo tra Valentino Rossi e Francesco Bagnaia scalda il sabato di Barcellona anche fuori dalla pista. L’entrata in gamba tesa del Dottore sulla Ducati non è piaciuta a Pecco, che ha rispedito le accuse al mittente e preso le difese della scuderia di Borgo Panigale: “Rossi non sa nulla”, ha tuonato l’ex campione del mondo.
- Rossi infiamma il paddock, Bagnaia risponde
- Vale difende Bagnaia e punge Ducati
- Bagnaia non ci sta
- Ducati in ritardo, l'ammissione di Pecco
Rossi infiamma il paddock, Bagnaia risponde
La presenza di Valentino Rossi a Barcellona infiamma il paddock. Il nove volte iridato non ha, infatti, nascosto i propri dubbi sull’approccio della Ducati nei confronti di Bagnaia, lasciando intendere come Pecco a suo parere stia facendo più del team per tornare competitivo. Dichiarazioni che non sono certo passate inosservate e che hanno provocato la replica, anche piuttosto stizzita, dello stesso numero 63 del box rosso.
Vale difende Bagnaia e punge Ducati
È un Rossi senza peli sulla lingua quello che commenta ai microfoni di SkySport il momento di Bagnaia e della Ducati: “Secondo me, Pecco ha un atteggiamento molto buono quest’anno. Sta veramente dando il massimo in ogni aspetto, anche fuori dalla pista. Penso che voglia davvero tornare a vincere con la Ducati”.
“Probabilmente – ha sentenziato il Dottore – l’anno prossimo non correrà più su con loro. Oggi mi piacerebbe vedere che anche la Ducati si impegnasse come fa Pecco per provare a tornare davanti. Spero che in Ducati ci provino davvero perché il potenziale c’è, anche se temo che dopo l’anno scorso i rapporti si siano molto raffreddati”.
Bagnaia non ci sta
Un attacco in piena regola che non ha impiegato molto tempo per fare il giro del paddock e trovare la pronta e tagliente risposta di Bagnaia, che prende le distanze dalle affermazioni del Dottore e si schiera in difesa del proprio team: “Le parole di Valentino? Sono solo supposizioni. Lui vede solo quello che faccio a casa e in pista, ma non sa quello che fanno a Borgo Panigale. Stiamo lavorando tutti per raggiungere risultati importanti, poi, è chiaro che dopo la delusione dell’anno scorso sia molto difficile”.
Ducati in ritardo, l’ammissione di Pecco
“Il box lavora per trovare una nuovo equilibrio”, ha proseguito Pecco, che ha aggiunto: “Certo, non è semplice, perché dobbiamo ancora trovare un assetto di base per la nuova moto. Però, stiamo davvero lavorando su ogni aspetto per arrivarci. A piccoli passi, forse un in ritardo, ma ci stiamo arrivando. Detto questo, lo ribadisco ancora: sento l’impegno della Ducati alle mie spalle”, ha concluso Bagnaia, che nella sprint non è riuscito a correre come avrebbe voluto.