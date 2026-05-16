Valentino Rossi scende in pista a Barcellona ma è uno scooter: la reazione alla caduta di Bezzecchi è virale

C'è sua maestà Valentino Rossi che imperversa con lo scooter da un punto all'altro della pista di Montmelò. La sua reazione in particolare alla caduta di Marco Bezzecchi, beccata dalle telecamere internazionale, è disperata quanto virale.

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Anche senza Marc Marquez ci sono ben 9 titoli mondiali in pista a Barcellona o quanto meno a bordo pista. Nessuna somma dei campionati vinti da Bagnaia, Martin, Quartararo e Mir che nemmeno arriverebbero a 9 ma c’è proprio sua maestà Valentino Rossi che imperversa con lo scooter da un punto all’altro della pista di Montmelò. La sua reazione in particolare alla caduta di Marco Bezzecchi, beccata dalle telecamere internazionale, è disperata quanto virale.

Rossi, la reazione alla caduta del Bez è virale

Le sue reazioni mentre vanno avanti Q1 e Q2 sono state spesso immortalate dalle telecamere internazionali così come i suoi spostamenti in scooter. E poi in particolare quando il Dottore si è messo le mani sul cappellino, disperato, dalla caduta di Marco Bezzecchi sul finire del Q2 che ha impedito al Bez di giocarsi la pole e la prima fila. Anche se non fa parte del VR46 Team, Bezzecchi attuale leader del Mondiale piloti, è un pilota dell’Academy di Vale ed è cresciuto al Ranch di Tavullia sotto l’ala protettiva di Rossi.

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Valentino esulta per il 2° posto di Morbidelli

Subito dopo però il Dottore ha potuto esultare per l’ottimo risultato di squadra raggiunto in particolare da Franco Morbidelli che dopo aver strappato il pass per il Q2 con un gran giro, fatto due volte in Q1 (la prima volta gli era stato annullato) si è confermato con il 2° posto e la prima fila anche davanti alle altre Ducati GP26 dei vari Diggia, Alex Marquez e Bagnaia.