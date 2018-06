Valentino Rossi non molla e rilancia

A soli 23 punti dalla testa del Mondiale, Valentino Rossi si prepara a correre al Montmelò con l’obiettivo di bissare il podio del Mugello.

Il numero 46 spera di trovare una moto ancora più competitiva rispetto a quella che ha avuto tra le mani sul circuito italiano: “Ci conto, credo che il potenziale della nostra moto sia superiore rispetto all'Italia – le sue parole a pochi giorni dal Gp di Catalogna -. E poi nell'ultimo test in Spagna avevamo trovato qualcosa. La pista è stata riasfaltata e questo è un vantaggio per la Yamaha. Abbiamo sofferto su alcune piste, ma dobbiamo tenere duro, non mollare niente e fare punti".

Valentino Rossi ha più volte chiesto sviluppi alla sua casa giapponese nel tentativo di colmare il divario con la Honda e le Ducati.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 15:00