Valentino Rossi non nasconde i propri dubbi. La Yamaha è ritardo e il pluricampione lo conferma dopo i primi test del 2019: per tre giorni i piloti che saranno impegnati nel campionato del mondo delle MotoGp hanno provato le proprie due ruote sulla pista malese di Sepang e le Ducati, oltre che la solita Honda, hanno mostrato di avere ancora un altro passo rispetto alla concorrenza. Con i bolidi di Borgo Panigale, insieme ad Andrea Dovizioso hanno brillato anche due altri italiani, Danilo Petrucci e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, uno dei pupilli del ‘Dottore’: il piemontese si è conquistato la grande opportunità di correre nella classe regina grazie a quanto mostrato nelle Moto2.

"Per essere competitivi dobbiamo migliorare. La strada è ancora lunga ma qualcosa si è mosso, in Yamaha stanno lavorando e ne sono contento. Ci vuole tempo perché

il gap da recuperare è grande. Nel giro buono ho sbagliato altrimenti sarei stato un pochino più avanti. Però poco importa, perché abbiamo lavorato tanto anche venerdì e abbiamo trovato delle cose buone. Purtroppo ne abbiamo trovate anche altre che non lo sono state. Mi sarebbe piaciuto che avessero funzionato anche altre novità che abbiamo provato" osserva il nove volte iridato.

"Sono un po' preoccupato di quello che succederebbe se si corresse una gara domani, perché siamo ancora indietro e credo che soffriremmo. Escluso il giro veloce, sul quale le Ducati hanno fatto paura, bisogna guardare un po' i passi. Su quello siamo più vicini, ma ci manca ancora qualcosa: dobbiamo migliorare l'accelerazione e il grip" la conclusione del centauro della Yamaha.

Tra poco più una settimana, il 16 febbraio, Valentino Rossi compirà 40 anni. Un traguardo importante che vorrebbe tagliare con la consapevolezza di poter dire la propria anche nel campionato del mondo che prenderà il via il prossimo 10 marzo sulla pista di Losail, in Qatar.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 15:45