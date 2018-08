Valentino Rossi: "Non si deve pensare all'anno prossimo"

Valentino Rossi ha analizzato così il sesto posto ottenuto in Austria.

"La differenza con i primi tre è stata davvero grande. Sapevano che dovevamo soffire di più qui, ma è tutto l'anno che loro sono più veloci di me. Comunque abbiamo fatto una buona gara, stamattina abbiamo fatto una modifica al setting che ci ha permesso di fare bene. Purtroppo non siamo abbastanza veloci per il podio. Poi ci sono delle piste dove soffriamo di più e altre di meno ma non cambia la sostanza".

"La Yamaha ha i suoi punti di forza, come il telaio, ma qui è proprio una questione di approccio. Gli altri rischiano di più, ci provano, sono fantasiosi, investono di più. Ora abbiamo parlato tanto in questi giorni, la situazione è questa e dobbiamo cercare di migliorare. Bisogna pensare ad adesso e ai miglioramenti durante la stagione e non alla moto dell'anno prossimo".

SPORTAL.IT | 12-08-2018 15:55