Valentino Rossi non si sbilancia

“Quanto sarà competitiva la Yamaha? E’ difficile capire anche per noi, credo che ci faremo un’opinione migliore in questo fine settimana, ma penso serviranno cinque o sei gare: sotto alcuni punti di vista la moto è migliorata, riguardo altro deve progredire ulteriormente, bisognerà anche capire cosa succederà in gara dopo 22 giri” Valentino Rossi ha parlato così a poche ore dall’inizio del week-end di corse in Qatar.

“Quartararo potrebbe essere mio figlio” ha aggiunto il nove volte campione del mondo, commentando l’approdo nelle MotoGp del giovane francese.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 18:50